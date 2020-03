SNAI – Champions League: Atalanta a un passo dalla storiaL’approdo ai quarti a 1,05

(Milano, 9 marzo 2020) - Al Mestalla, i nerazzurri di Gasperini difendono il 4-1 dell’andata in un match dove non mancheranno i gol: l’Over si gioca a 1,43 – Lipsia in discesa contro il Tottenham di Mourinho mentre Liverpool e PSG sono favorite nel ribaltare il risultato contro Atletico Madrid e Borussia Dortmund

Milano, 9 marzo 2020 – La storia è lì, a portata di mano. Ad appena novanta minuti, supplementari esclusi,di gioco. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è davvero a un passo dai quarti di finale della Champions League, dall’essere tra le migliori otto d’Europa. Un risultato tanto incredibile quanto meritato per la formazione bergamasca. Dopo il 4‐1 dell’andata contro il Valencia, Gomez e compagni hanno il compito di difendere il risultato ma cercando di colpire al momento giusto. I betting analyst di SNAI, dando quasi per scontata la qualificazione dei nerazzurri essendo accreditata di un simbolico 1,05, vedono però una partita nei 90 minuti molto combattuta. Così il blitz al Mestalla è dato a 2,35 contro il 2,75 per la vittoria dei padroni di casa. Si sale per il pareggio con una quota di 3,75. Attacchi sicuramente protagonisti visto che l’Over, 1,43, si fa nettamente preferire all’Under, 2,70. Così il 2-1 per i valenciani è in lavagna a 11 mentre lo stesso risultato ma per l’Atalanta pagherebbe 10 volte la posta. Dopo la partita dell’andata ci si aspetta un altro grande match da parte sia di Ilicic che di Zapata: la prima marcatura, di uno dei due, si gioca a 6,25. E la seconda doppietta europea consecutiva di Hateboer? Lì si sale, e di tanto, visto che i quotisti SNAI la danno a 55,00.Ma con questa Atalanta tutto è davvero possibile.

Liverpool chiamato all’impresa con l’Atletico– Al momento del sorteggio, tutti, in casa Reds, sapevano che sarebbe stata una sfida difficile. La sconfitta dell’andata ha complicato ulteriormente le cose per il Liverpool campione d’Europa in carica. I ragazzi di Jurgen Klopp, archiviata la pratica Premier già da diverso tempo,devono ora provare a ribaltare lo 0-1 di due settimane fa contro i biancorossi del Cholo Simeone. La vittoria in favore degli inglesi, 1,57, appare abbastanza probabile mentre il passaggio del turno, 1,95 per Salah e compagni, pende invece leggermente a favore degli spagnoli, 1,83. Il classico 2-0, che permetterebbe al Liverpool di continuare la corsa europea è a 7,00.

Lipsia in discesa, PSG difficile ma non impossibile – Il blitz al Tottenham Hotspur Stadium ha permesso al Lipsia, attuale terza forza della Bundesliga, di mettere un piede e mezzo nei quarti di finale della Champions League. Il passaggio del turno, secondo gli esperti SNAI, è quasi una formalità essendo dato a 1,14 rispetto al 5,50 degli inglesi. Inoltre la squadra di Mourinho è in grave crisi tanto che anche la vittoria, 5,50, in terra tedesca appare molto improbabile contro Schick e compagni, accreditati a 1,55. Deve rimontare una rete anche il PSG di Neymar e Mbappè contro il Borussia Dortmund del fenomeno norvegese Haaland. Sia per la vittoria secca, 1,67 contro 4,50, che per il passaggio del turno, 1,83 a discapito di 1,95, i francesi partono avanti ma attenzione al gioiello nordico: la sua doppietta, la terza stagionale in Champions League, si gioca a 8,25.

