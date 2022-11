Muriqi può sbloccare il mercato della Lazio

Lotito ha il 45% della rivendita: se il Maiorca lo cede all'Aston Villa arrivano soldi freschi

Riecco il Pirata, non come possibile vice-Immobile ma come risorsa per un mercato complicato dai problemi economici. La Lazio aspetta buone notizie dalla Spagna perchè Muriqi può finire all’Aston Villa per venti milioni sbloccando, di fatto, l’arrivo dei rinforzi richiesti da Sarri. Ma andiamo con ordine perché va ribadito che la situazione attuale non permette al presidente Lotito di poter acquistare a gennaio a meno di un intervento in prima persone dell’azionista di riferimento del club. L’indice di liquidità è negativo e il senatore attende buone notizie dal Governo, come tutte le altre società sperando di poter rateizzare i soldi di Irfef che, al momento, devono essere pagati entro e non oltre il 22 dicembre. Se non dovessero arrivare novità (prevista la prossima settimana una assemblea di Lega di A per provare a rinviare il saldo), l’unica possibilità per muovere il mercato è una cessione eccellente. Per Luis Alberto che peraltro Lotito vuole sia recuperato alla causa dopo un chiarimento con Sarri a Formello, non sono previste novità, la soluzione potrebbe arrivare proprio da Vedat Muriqi. Da acquisto flop, a svolta del mercato: dopo essere stato rivenduto in estate al Maiorca per 9 milioni più 1 di bonus, la Lazio si è riservata il 45% della futura rivendita per rientrare dell’investimento di 20 milioni. Ha segnato 8 gol in Liga, vicecapocannoniere alle spalle di Lewandowski tanto da finire nel Fantacalcio del ct spagnolo Luis Enrique, alle Baleari è diventato un idolo, ma cominciano a suonare le sirene della Premier. L’Aston Villa guidato dallo spagnolo Unai Emery ha offerto un ventina di milioni cash per portarsi fuori dalla zona calda della classifica e rilanciarsi in un campionato pieno d'insidie. A Maiorca non vogliono cederlo, reclamano tutti i 40 milioni di clausola rescissoria ma tutto può accadere con la Lazio spettatrice interessata per poter aver a disposizione i soldi necessari per cercare l’assalto a Ilic (richiesta di Sarri) a prescindere dalla partenza di Luis Alberto e soprattutto del terzino sinistro (Parisi, Valeri, Doig oppure un giovane dall’estero come Kerkez). In caso arrivassero i soldi di Muriqi almeno uno dei due rinforzi, se non entrambi, potranno aiutare la Lazio nella seconda fase di una stagione ricca d'incognite col mondiale in mezzo.

Intanto l’ufficio marketing biancoceleste sta studiando un pacchetto di partite (probabilmente le prime tre in casa di gennaio con Empoli, Milan e Fiorentina) da poter acquistare durante il periodo natalizio. Un regalo per tifosi che stanno seguendo finora con grande passione la squadra sia in casa (oltre 40.000 presenze medie e 26.200 abbonati) che in trasferta.