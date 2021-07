La Lazio ammaina due bandiere: ciao Senad Lulic e Marco Parolo

Da oggi sono liberi, contratto non rinnovato ma saranno per sempre nella storia del club

La Lazio ammaina due bandiere: Senad Lulic e Marco Parolo. Contratti scaduti e non rinnovati, a 35 e 36 anni si chiude una lunga carriera con la maglia l’aquila sul petto. Sembra ieri, ma era il 9 settembre del 2011 quando il bosniaco, con due appoggi sgangherati, aveva esordito nella Lazio. durante una sfida a San Siro contro il Milan finita 2-2. Alla fine sono 371 le partite, con 34 gol e 50 assist che ne fanno il quinto giocatore più presente nella storia del club. La rete del 26 maggio del 2013 lo ha reso immortale, «mister 71» ha griffato il derby che è valso la coppa Italia contro la Roma. Marco Parolo, invece, è arrivato a 265 gare in otto anni segnando 39 gol. Comportamenti inappuntabili, in campo e fuori, tanto che ora molti tifosi chiedono a Lotito di trattenerlo in società. Oggi finisce un’era, solo Radu è riuscito a strappare il rinnovo, per gli altri due senatori si chiude un capitolo importante della loro storia calcistica. Rimarrà per sempre gloria e gratitudine per aver messo sempre sul campo fino all’ultima goccia di sudore.