Asta per Milinkovic, la Lazio vuole cento milioni

Rifiutata un'offerta da 60 milioni del Psg, Lotito non farà sconti

Luigi salomone 06 giugno 2020 a

Beato Leonardo, se è convinto lui. L'asta per Sergej Milinkovic è partita ma la prima offerta presentata dal dirigente del Psg è andata a vuoto: sessanta milioni per il gigante serbo con altri quindici per Marusic più bonus. Totale fa ottanta milioni, pochi per il presidente Lotito che non vuole scendere sotto le tre cifre per il suo gioiello, più volte decisivo in questa stagione. In Francia sono convinti che la strategia di Leonardo sia l'attesa, il diesse sarebbe fiducioso: al momento il Psg è l’unica seria pretendente e il tempo giocherebbe a favore dei francesi, per cui la Lazio potrebbe alla fine abbassare le proprie pretese. Difficile solo pensarlo anche perché in Inghilterra Tottenham e soprattuto Manchester United sono pronte a rilanciare quando la Premier sarà terminata. Il procuratore Kezman spera di chiudere la cessione, meglio se di entrambi i suoi assistiti, sarà un'estate lunga con Lotito pronto a fare muro. Il rapporto con Sergej è splendido, tutti gli scenari sono apertii.