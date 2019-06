La parabola della Sea Watch 3 e l’Unione che non c’è

Quella a cui abbiamo assistito in questi giorni sulla Sea Watch 3, al di là di ideologie e pregiudizi che ognuno di noi ha, è la metafora perfetta della mancanza dell’Unione Europea su un tema cruciale per i tempi che viviamo: l’immigrazione e le politiche per gestirla.

Quattro attori: l’Italia, porto di sbarco nei desideri della Sea Watch 3. La Germania, paese di nascita di Carola Rackete, la capitana della nave. L’Olanda, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese. Ed infine l’Unione Europea. Proviamo a sgomberare il campo dalle emozioni, dalla carità e dalla paura, ed usiamo la ragione che in politica dovrebbe essere lo strumento quotidiano per scegliere. La linea del vicepremier leghista Matteo Salvini - qui non si passa - è stata criticata da tutti in Europa, e per tutti intendiamo i Paesi coinvolti, cui aggiungiamo la Francia (assieme ad Italia e Germania paese fondatore dell’Ue). Con quali soluzioni alternative? Nessuna, tranne fare da spettatori e dare giudizi sull’Italia.

Sbarcati i migranti e fermata Carola, ai domiciliari, oggi la Germania fa sapere tramite il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che dall’Italia, sulla comandante della Sea Watch 3, si aspetterebbe un comportamento diverso. L’Olanda, invece, in una lettera della segretaria di Stato olandese all'immigrazione, Ankie Broekers-Knol, in risposta a Matteo Salvini, osserva che la Sea Watch 3 poteva “andare in Libia o in Tunisia” anziché a Lampedusa. La Francia ci critica. E l’Ue, come Unione Europea (le parole dovrebbero avere un significato) tace o quasi. In questo ordine sparso l’Italia ha scelto la sua politica, può piacere o no, mentre i fatti accadevano. Non decidere sarebbe stato il trionfo del provvisorio, una condizione che chi governa deve fuggire. Sempre. Soprattutto quando gli altri, i critici, non decidono mai. A meno che una vicenda non li riguardi da vicino. Anzi, vicinissimo. Più che Unione europea, un’Unione egoista.