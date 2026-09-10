Meteo, temporali e allagamenti nel nord-Italia. In Friuli una donna annega nel sottopasso

10 settembre 2026 a

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Dopo mesi di caldo afoso, un’ondata di maltempo ha colpito l'Italia centro-settentrionale con temporali e fulmini di elevata intensità. La perturbazione, giunta al Nord per poi estendersi al Centro, è destinata a raggiungere anche il Sud nelle prossime ore.

A Latisana, in provincia di Udine, un'anziana di 83 anni è ha perso la vita dopo essere annegata nella propria auto in un sottopasso allagato. A estrarre il corpo esanime dall'abitacolo sono stati due Carabinieri, successivamente trasportati in codice verde all'Ospedale.

La situazione ha generato forti criticità in diverse regioni. In Friuli-Venezia Giulia si contano decine di interventi dei Vigili del Fuoco, dovuti anche all'esondazione del fiume Tagliamento. In Lombardia, la città di Milano è stata colpita da intense piogge che hanno fatto registrare quasi 100 millimetri di precipitazioni in 24 ore nella parte nord, mantenendo sotto stretta osservazione i livelli del Seveso, del Brugherio e del Lambro (quest'ultimo è straripato allagando alcune strade, senza però arrecare danni alle abitazioni).

Sempre in Valtellina, a Val Masino, in provincia di Sondrio, una frana ha riversato a valle una grande quantità di detriti, materiali e alberi, rendendo necessaria l'evacuazione di 45 persone. Nuove piogge sono previste anche nelle prossime ore.