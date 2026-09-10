Emanuela Orlandi, svolta al Ris? I carabinieri analizzano un flauto

Foto: Ansa

Pina Sereni 10 settembre 2026 a

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Gianluigi Nuzzi, conduttore di "Dentro la notizia", programma di Mediaset, in un video pubblicato sui profili social della trasmissione, ha reso noto che sono in corso degli esami da parte dei Ris dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma su un flauto che potrebbe appartenere a Emanuela Orlandi. "Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c'è un nuovo colpo di scena: stamattina nei laboratori del Ris dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma, si stanno aprendo dei pacchi, in uno dei quali è stato rinvenuto un flauto, che sarà sottoposto ad analisi genetiche. Per questo sono stati convocati i consulenti della difesa di Marco Accetti, l'ex fotografo e cineasta, oggi settantunenne, indagato nel nuovo procedimento della Procura di Roma. In queste ore i consulenti e i genetisti stanno verificando un flauto nel laboratorio dei Ris. Bisogna capire se è quello che era già stato indicato da Accetti o se si tratta di un nuovo flauto".

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Nel frattempo è stata sconvocata la seduta prevista per oggi della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Alle 13.30 era prevista l'audizione di Raoul Bonarelli, già sovrastante del Corpo della vigilanza dello Stato della Città del Vaticano, ma slitterà. Il rinvio, a quanto si apprende, è dovuto ai tempi dei concomitanti lavori parlamentari. L'audizione di Bonarelli è attesa sia nell'ambito della vicenda di Emanuela, per il ruolo che ricopriva Oltretevere, sia per la vicenda di Mirella. Non è escluso che con la sua convocazione la Commissione punti a chiarire alcuni aspetti come la eventuale frequentazione del bar dove era solita andare Mirella e il contenuto di alcune intercettazioni dell'epoca. Bonarelli sarà riconvocato, probabilmente, fra un paio di settimane. Intanto potrebbe tenersi la prossima settimana l'audizione della mamma di Josè Garramon, il 13enne investito e ucciso nella pineta di Castel Porziano nel dicembre 1983: un caso che vide coinvolto Marco Accetti, il fotografo che si autoaccusò sostenendo di avere avuto un ruolo nella vicenda di Emanuela e Mirella. La stessa mamma di Josè Garramon si era detta disponibile a essere sentita dalla Commissione e sarà tra le prossime persone a essere sentite.