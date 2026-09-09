Terme di Traiano, riemerge il mosaico "più grande dell'antica Roma". Tutte le scoperte

09 settembre 2026 a

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Con la conclusione dei lavori di restauro e valorizzazione della grande esedra e della galleria sotterranea presso le Terme di Traiano al Colle Oppio, le operazioni hanno permesso di recuperare e rendere fruibili due straordinarie testimonianze del mondo antico risalenti al I secolo d.C. e appartenenti a complessi edilizi antecedenti alla costruzione dell'impianto termale traianeo.

La prima è la Città Dipinta, un affresco che raffigura una città cinta da mura e torri con edifici rappresentati in prospettiva, e la seconda è un Mosaico che rappresenta il più grande dell'antica Roma. Le ultime indagini archeologiche svolte nel sito hanno permesso di portare alla luce un'ulteriore fascia decorata con una veduta di città portuale, riconducibile al motivo delle ville marittime, oltre a resti di un rivestimento in grandi lastre marmoree e a una nicchia alta circa 2,20 metri. Questi dettagli consentono di ricostruire l'imponenza dell'ambiente originale, le cui pareti riccamente decorate dovevano raggiungere i dodici metri di altezza.

Un intervento che restituisce alla città elementi storici, permettendo per la prima volta di far scoprire meraviglie uniche al mondo.