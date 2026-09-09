L'intelligenza artificiale risolve un "problema del millennio". Come ha fatto

09 settembre 2026 a

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Un problema rimasto irrisolto per decenni, inserito tra i "problemi del millennio", è stato finalmente risolto da un modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, dopo che numerosi matematici avevano tentato invano di trovarne la soluzione. La comunità scientifica, tuttavia, non manifesta un forte stupore. Come evidenzia Roberto Natalini, direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR, il pericolo principale è che i ricercatori, per tutelare la paternità dei propri studi, decidano di non condividere più in rete i progressi intermedi.

Nello specifico, il sistema di OpenAI ha risolto il rompicapo legato alle equazioni di Navier-Stokes, uno dei sette quesiti matematici indicati all'inizio del XXI secolo dal Clay Mathematics Institute, ciascuno associato a un premio di un milione di dollari. Tali equazioni modellano il comportamento dei fluidi viscosi come aria e acqua, risultando essenziali in ambiti quali la progettazione aeronautica, la meteorologia e lo studio della diffusione degli inquinanti. Per giungere al risultato, il modello ha prima affrontato una versione semplificata del problema impiegando 1.000 agenti IA — software in grado di operare autonomamente per raggiungere un fine — per un totale di 50 ore di lavoro. In seguito, la capacità computazionale è stata potenziata impiegando 10.000 agenti.

In base al regolamento del Clay Institute, l'esito dovrà ora essere pubblicato su una rivista specialistica e superare la revisione della comunità scientifica, per poi essere sottoposto a un'ulteriore analisi prima di un'eventuale assegnazione del premio, a cui tuttavia OpenAI ha dichiarato di voler rinunciare.