Ecco l'iPhone Duo, il primo Apple pieghevole: quando esce e quanto costa

09 settembre 2026 a

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Nel corso dell'evento di Cupertino, Apple ha ufficializzato il suo ingresso nel mercato degli smartphone pieghevoli, presentando il primo iPhone foldable della sua storia, iPhone Duo. "Per un dispositivo che ha un ruolo così centrale nella vostra vita, uno schermo più grande aprirebbe possibilità completamente nuove", ha detto l'amministratore delegato John Ternus. "Pensiamo che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo sia un design pieghevole". Il nuovo dispositivo Apple è dotato di due schermi, uno esterno e uno interno, che si apre per offrire una superficie più ampia. Ternus, infine, ha criticato le soluzioni finora proposte sul mercato perché danno la sensazione di essere "due telefoni attaccati insieme".

L'iPhone Duo utilizza uno speciale strato dello schermo che, secondo Apple, svolge diverse funzioni. La più importante riguarda la riduzione della piega visibile al centro del display.

L'uscita è prevista per ottobre 2026, con un prezzo di partenza intorno ai 2.000 dollari . per la versione base da 256 GB e fino a 3.000 dollari per le varianti con più memoria.

Apple presenta anche il resto della sua ultima generazione di iPhone nell'evento guidato dal nuovo CEO John Ternus, subentrato a Tim Cook il 1° settembre. Ternus è salito brevemente sul palco dello Steve Jobs Theater, dando il via all'evento tra fragorosi applausi. In un videomessaggio, ha elogiato la "costante ricerca dell'eccellenza" di Apple. "L'iPhone 18 Pro e l'18 Pro Max", ha affermato Ternus, "presentano miglioramenti a livello di batteria, fotocamera e prestazioni". Con i nuovi telefoni, Apple punta sulle nuove funzionalità di intelligenza artificiale di Siri, ponendo l'accento sulla privacy e sulla sicurezza per distinguersi dai concorrenti che sono più avanti nell'integrazione dell'IA.