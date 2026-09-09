Emma Bonino, il bollettino: "Stabile, quadro delicato. Esce dalla terapia intensiva"

09 settembre 2026 a

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Il quadro clinico di Emma Bonino resta stabile ma delicato. Per la leader di +Europa, ricoverata lunedì scorso all'Ospedale Santo Spirito di Roma, il consulto tra il medico curante Claudio Santini e i dottori della struttura ha disposto l'uscita dalla terapia intensiva e il trasferimento in una struttura privata. Ieri il bollettino aveva riferito che la pazienta fosse "cosciente" e i "parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori" fossero "accettabili".