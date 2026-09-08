Meteo, addio estate. Arriva il maltempo, dove si abbattono i temporali

08 settembre 2026 a

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L'Italia si appresta ad affrontare un brusco e severo cambio di passo meteorologico. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 9 settembre, un avviso di allerta meteo arancione per rischio temporali su ampie aree di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, a cui si affianca una criticità gialla estesa ad altre regioni della penisola.

A causare questa fase di spiccato maltempo è un vortice di bassa pressione in arrivo sul territorio nazionale, capace di innescare fenomeni atmosferici di forte intensità. Il peggioramento giunge a rompere un particolare contesto climatico: il paese si lascia infatti alle spalle un'estate calda da record, segnata da prolungate e ripetute ondate di calore che per settimane hanno fatto registrare il massimo livello di rischio per la salute con numerosi giorni a bollino rosso.