Firenze, arrestato per terrorismo un cittadino giordano: "Legato a Iran e Hezbollah"

08 settembre 2026 a

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Un cittadino giordano di 41 anni, ricercato per terrorismo, è stato arrestato dalla Digos della questura di Firenze lo scorso 31 agosto. L'uomo, domiciliato a Firenze, era destinatario di una Red notice Interpol per la ricerca internazionale e l'arresto provvisorio in vista dell'estradizione verso il paese d'origine. Secondo quanto contestato dalle autorità, il soggetto avrebbe partecipato a metà del 2025 a un progetto finalizzato alla costituzione di una cellula terroristica in Giordania "con l'obiettivo di organizzare attività in grado di turbare l'ordine pubblico e mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità pubblica".

L'uomo si sarebbe unito a un gruppo armato attivo in Medio Oriente, mantenendo contatti con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano (Irgc) e con Hezbollah in Libano. In questo contesto avrebbe ricevuto addestramento militare e di sicurezza, compreso quello all'uso delle armi da fuoco, in preparazione di presunte attività terroristiche. La possibile presenza del 41enne in Italia era stata segnalata nei mesi scorsi dall'Aise.

Gli accertamenti, anche con il contributo dell'Aisi, hanno consentito di localizzarlo sul territorio nazionale. Gli investigatori della Digoslo hanno quindi rintracciato presso la sua abitazione e proceduto all'arresto convalidato poi dalla Corte d'Appello di Firenze. Il 41enne si trova ora detenuto nella casa circondariale di Sollicciano, in attesa delle determinazioni relative alla richiesta di estradizione in Giordania.