Emma Bonino, il bollettino dei medici: come sta la leader radicale

Redazione web 08 settembre 2026 a

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Condizioni delicate ma stazionarie, con parametri definiti accettabili. È quanto si legge nel bollettino medico riguardante la storica leader radicale dopo il ricovero di ieri della storica leader radicale. "Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale: i sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale di Emma Bonino Dott. Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie", si legge nel bollettino. La paziente, continua il comunicato, "è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili".

Secondo quanto si apprende è stata una notte tranquilla per Bonino, 78 anni. Ieri pomeriggio, intorno alle 18, era stata condotta in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio per una crisi respiratoria. Intorno alle 20 la decisione dei sanitari di trasferirla in Terapia intensiva per monitorarne i parametri.