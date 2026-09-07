Tg4, bufera razzismo per Rula Jebreal. Capezzone: "A loro tutto è permesso"

07 settembre 2026 a

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Le esternazioni razziste pronunciate da Rula Jebreal nei confronti del deputato afroamericano Hakeem Jeffries, a cui ha dato della "scimmia dell'Aipac" (una lobby israeliana), non accennano a placare le polemiche. Quando una persona si erge a paladina dei diritti umani e poi si riduce a utilizzare queste parole, sorge il sospetto che certi miti non siano poi così puri. Se ne parlava a Tg4, in un dialogo fra il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone e la conduttrice Stefania Cavallaro che ha esordito: "Se fosse capitato a parti invertite in Italia avrebbe capitanato girotondi, proteste, interrogazioni parlamentari, no?".

Lapidaria la risposta del direttore. "Tutti quanti sbagliamo, io sbaglio dieci volte al giorno, ma il punto è che in Italia c'è una strana divisione. Come a scuola c'erano quelli che facevano la lavagna dei buoni e dei cattivi - ha detto Capezzone - Loro che sono buoni e giusti possono dire qualunque cosa e la passano liscia. Gli altri che loro mettono nel lato dei cattivi non possono dire niente. Quindi se capita a qualcuno di noi di commettere un piccolo errore veniamo crocifissi in sala mensa come fantozzi nel celebre film".

Una triste realtà che evidenzia un doppiopesismo ideologico e politico, tale da permettere a Sinistra la qualunque con qualsiasi attenuante. "Loro invece sono tranquillamente in grado di dire quello che gli pare e restano buonissimi e ti fanno anche la lezione morale, capito come funziona?" ha concluso Capezzone.