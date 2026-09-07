Regno Unito, Harry e Meghan tornano ma Re Carlo frena: “Restano fuori dalla famiglia reale”

07 settembre 2026 a

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Il ritorno di Harry e Meghan Markle nel Regno Unito, dopo un lungo periodo vissuto negli Stati Uniti, non cambierà gli equilibri interni della famiglia reale. I due ex membri, infatti, non avranno alcun ruolo operativo all'interno della Royal Family e non potranno quindi svolgere impegni ufficiali per conto della Corona. Lo chiarisce una lettera inviata a nome di Re Carlo III dal Lord Ciambellano, citata dalla Bbc. Una vita da "cittadini privati", che impedirà loro anche di usare i titoli di "Altezza reale".

"È noto che nel gennaio 2020 il duca e la duchessa hanno rinunciato a svolgere funzioni di rappresentanza per conto del sovrano e non sono più membri operativi della famiglia reale" si legge nella lettera inviata anche al team di Harry, a dipartimenti governativi, responsabili militari e Lord Luogotenenti. Il messaggio, secondo la Bbc, ribadisce la validità del "Sandrigham Agreement" del 2020, che esclude i duchi di sussex una soluzione "a metà", con incarichi reali affiancati alle loro attività commerciali.

Buckingham Palace dovrà inoltre essere consultato qualora iniziative legate ai Sussex richiedano l'impiego di fondi pubblici, mentre eventuali questioni relative alla loro sicurezza dovranno essere rivolte alle autorità di polizia competenti. (Vsn/Adnkronos)