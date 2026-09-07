Garlasco, il dossier della difesa di Stasi: "Elementi nuovi". E ci sono altre tre consulenze

Valerio Castro 07 settembre 2026 a

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Un dossier investigativo "segretissimo" realizzato dalla difesa di Alberto Stasi e tre nuove consulenze. Si preannuncia una fine estate bollente sul fronte delle nuove indagini del delitto di Chiara Poggi a Garlasco. A Ignoto X, il programma condotto da Pino Rinaldi su La7, l'inviato Carmelo Schininà aggiorna sulle ultime notizie del caso.

L'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che al momento vede come unico indagato Andrea Sempio, "fa un piccolo passo" perché "le parti hanno depositato diverse consulenze"., spiega il giornalista. "Sono state preparate nelle ultime settimane almeno tre consulenze tecniche. La prima riguarda una rilettura critica delle intercettazioni di Andrea Sempio nel 2017", afferma Schininà, e "contiene elementi inediti". La seconda consulenza "riguarda invece le scarpe, o meglio la camminata di Stasi e di Sempio e soprattutto l'impronta della scarpa legata all'assassino". La terza consulenza riguarda "un accertamento genetico nuovo".

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Perché sono importanti? "Offrono elementi nuovi anche rispetto al capo di incolpazione che abbiamo conosciuto fino a oggi", vioene affermato in collegamento. C'è di più. "Sappiamo anche che è stata svolta, sempre dalla difesa di Stasi, una nuova, chiara e circostanziata indagine difensiva" e "avvolta nel più assoluto riserbo". Ebbene, "è segretissima" ma "da fonte investigativa è ritenuta di estremo interesse". Insomma, elementi nuovi in vista della chiusura delle indagini, prevista per il 28 settembre prossimo.