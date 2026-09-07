Anpi, blackout di Memoria: si schiera contro il ddl antisemitismo. Gasparri: "Preoccupante"

07 settembre 2026 a

a

a

L'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha fatto sapere di aderire e partecipare al presidio promosso davanti a Montecitorio il prossimo 9 settembre in opposizione all'approvazione del «disegno di legge contro l'antisemitismo». Quell'organizzazione che formalmente rappresenta i valori dell'antifascismo ha deciso così di schierarsi contro una forma di tutela legale - passata al Senato e ora in attesa di approvazione alla Camera - a favore dei cittadini di religione ebraica in uno scenario internazionale di pericoloso incremento dell'antisemitismo dopo il 7 ottobre 2023. Questo è solo l'ultimo dei paradossi di un'associazione senza memoria che più volte, tempo addietro, ha dimostrato d'aver perso la propria bussola valoriale. Per ultima la scelta di avallare la presenza dei vessilli palestinesi nella ricorrenza del 25 aprile, nonostante la totale incompatibilità storica.

Per l'Anpi, comunque, il provvedimento "nasconde la possibilità di una gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le manifestazioni di posizioni critiche nei confronti di Israele, delle sue politiche e delle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese".

Una ricostruzione fuorviante, che funge invano da copertura per tentare di addentrarsi sempre di più in una convergenza con sigle piuttosto ostili a Israele come Cambiare Rotta. Ma soprattutto una motivazione incompatibile con la dichiarazione IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) su cui il ddl si basa, che anzi tutela in maniera esplicita la legittima critica allo Stato di Israele.

A commentare la scelta dell'associazione è stato per primo il presidente della commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri: "Preoccupa e rattrista il tentativo messo in atto dall'Anpi, da molti settori della sinistra e anche da alcuni esponenti del mondo dell'informazione di diffondere affermazioni assolutamente false e infondate sulla normativa sull'antisemitismo". E ha aggiunto: Non è vero che con questa norma si impedisce di criticare Israele e i suoi governi. Chiunque potrà farlo secondo i suoi liberi convincimenti. Queste sono norme che contrastano l'antisemitismo, che ritorna con pericolosi episodi che si susseguono nel nostro Paese. Chi è contro questa legge di fatto minimizza questa ondata di antisemitismo. Ed è ancora più grave che, per giustificare questo atteggiamento, si ricorra a una sistematica campagna di menzogne, attribuendo a questa legge contenuti che non ha". Il veterano di Forza Italia ricorda inoltre che la legge "è stata approvata anche con molti voti di esponenti della sinistra, con altri che si sono astenuti".