Olbia, terrore al ristorante. Algerino entra nel locale e accoltella quattro persone

05 settembre 2026 a

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Nella tarda serata di ieri un ristorante di sushi nella città di Olbia, in corso Umberto, si è rapidamente trasformato in un luogo di terrore quando un 29enne algerino armato di coltello ha aggredito la titolare del locale puntandole la lama alla gola e tenendola in ostaggio per qualche minuto. I due sono poi caduti a terra e in quel momento è scattato l'intervento dei presenti. Nella colluttazione l'aggressore ha ferito quattro persone, una più gravemente, che sono poi state trasferite all'ospedale Giovanni Paolo II e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri che hanno immobilizzato e poi arrestato il nordafricano. Secondo la proprietà del ristorante, l'uomo era stato visto più volte nei pressi del locale, ma non era conosciuto dai titolari.