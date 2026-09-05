Martina Franca, nordafricano semina il panico a colpi di spranga. Fermato dai passanti

05 settembre 2026 a

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A Martina Franca, in provincia di Taranto, un giovane extracomunitario ha iniziato improvvisamente a colpire con una spranga le auto in transito seminando panico fra i passanti. In un video L'uomo, inizialmente col telefono in mano, si è scagliato violentemente contro un'auto due posti a cui ha infranto poi il parabrezza.

Di fronte a questa scena è scattato l'intervento dei cittadini. Un signore per primo ha tentato invano di disarmarlo, riuscendo però a cadere a terra assieme all'aggressore. In quel momento altri cittadini sono intervenuti fisicamente riuscendo a strapparli l'arma bianca di mano. Ci sono alcuni feriti per le contusioni riportate nello scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario.