Di Battista, l'intervento chirurgico a Cuba fa slittare il rientro in Italia

05 settembre 2026 a

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Sarebbe dovuto rientrare oggi in Italia l'ex grillino Alessandro Di Battista, fermo a Cuba dopo aver accusato un malore che finora l'ha trattenuto sull'isola. Il volo sanitario predisposto per rimpatriarlo, dopo il suo rifiuto a usare quello di Stato messo a disposizione da Palazzo Chigi, è stato posticipato per via di un intervento chirurgico che ha fatto slittare il programma. Il quadro dell'attivista resta comunque riservato.

"Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti", scrive sui social network l'associazione Schierarsi.