Carburanti, prorogato il taglio accise sul gasolio. Ecco a quanto ammonta

04 settembre 2026 a

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Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, hanno firmato il decreto ministeriale per prorogare fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio la cui scadenza era prevista per domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili, per prorogare lo sconto sul diesel. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Sull'aumento dei prezzi legati a carburanti ed energia è intervenuto ieri, a margine del Forum Teha di Cernobbio, il vicepremier Antonio Tajani. "Dobbiamo lavorare per la pace, il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale - ha detto il ministro degli Esteri - Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso abbiamo prorogato i due giorni ancora la scelta di ridurre le accise, per il gasolio prenderemo dei provvedimenti mirati, cercando di aiutare chi è più colpito, però il problema è Hormuz"