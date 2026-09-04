Bari, Meloni celebra la longevità del governo: "Mai mollato, non lo farò adesso"

04 settembre 2026 a

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In occasione dell'evento organizzato da Fratelli d'Italia per celebrare il record di longevità dell'esecutivo, arrivato oggi al traguardo dei 1.413 giorni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dal palco della città pugliese per tracciare un bilancio e rivendicare con orgoglio sia la tenuta della maggioranza sia l'aumento di consenso rispetto al momento d'insediamento. Una dimostrazione "che le uniche coalizioni che possono dare risposte sono quelle che si costruiscono non contro qualcuno, ma per qualcosa".

Di qui i ringraziamenti: "Niente sarebbe stato possibile senza quella famiglia che e il centrodestra. Niente sarebbe stato possibile senza Antonio Tajani e Forza Italia, senza Matteo Salvini e la Lega, senza Maurizio Lupi e Noi Moderati".

Un paese più solido, quello di oggi, anche nel suo ruolo sul piano internazionale dove ora viene preso "molto sul serio". Un vantaggio che permette "di dire no, di indicare la rotta invece di seguirla". E aggiunge: "Siamo a posto con la nostra coscienza, ce la stiamo mettendo tutta. Ci vuole una montagna di coraggio. Non ho mai mollato e non intendo farlo adesso"