Report, trattativa conclusa. Di Pasquale è la nuova co-conduttrice

03 settembre 2026 a

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Dopo le polemiche sorte per la nomina di Giulia Presutti a co-conduttrice di Report assieme a Daniele Piervincenzi, che l'hanno spinta ieri a notificare le sue dimissioni, il direttore dell'approfondimento Rai Poaolo Corsini ha indicato come sua sostituta Claudia Di Pasquale. "Una collega interna alla redazione del programma, di grande esperienza", ha poi aggiunto.

La notizia è stata accolta, secondo quanto si apprende da AdnKronos, da "applausi scroscianti e commozione" da parte della redazione che l'ha definita "la più degna rappresentante dello spirito e del dna di Report" confidando che "insieme a Valesini e Iovene (coautori, ndr) sarà in grado di garantire la consueta autonomia e libertà alla squadra dei giornalisti".