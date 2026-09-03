Rai, agguato a via Teulada. Salvo Sottile insultato dagli inviati Report

03 settembre 2026 a

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Mentre si dirigeva in Rai per la conferenza stampa della nuova stagione di "Ore 14", Salvo Sottile è stato aggredito verbalmente da due storici inviati di Report. "Pezzo di m.." e "Vai aff..." gli insulti scagliati contro il giornalista siciliano. Tutto sarebbe iniziato all'ingresso della sede di Via Teulada, dopo che Sottile ha salutato i colleghi Iovene e Bertazzoni aggiungendo un classico "Come va?". Una frase percepita malamente, che ha fatto scattare le "battutacce". Sottile racconta: "Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro, facciamo tutti parte della Direzione Approfondimento. Immagino ci sia del nervosismo ma ovviamente sono cose che non dovrebbero succedere. È successo quello che è successo solo perché ho salutato una persona che conosco".

Alla domanda se la reazione sia dovuta agli interventi su Ranucci e Report postati sui social, Sottile ha risposto di non aver mai attaccato nessuno e di essersi "limitato a mettere una serie di pezzi di colleghi, come tutti i giorni, che riguardano i fatti più importanti". E ha aggiunto: "Se questo è stato visto come un attacco o una mancanza di rispetto mi dispiace ma non è così. Insultare un collega è sempre una cosa spiacevole".

Solidarietà è giunta da parte dei componenti Fratelli di Italia nella Commissione Vigilanza Rai: "Non è ammissibile che il confronto tra colleghi sfoci in atteggiamenti aggressivi che ledono l'immagine stessa dell'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, che si è sempre distinta per la capacità di coniugare pluralismo e libertà di espressione. Il nostro invito è rivolto ad abbassare i toni, anteponendo agli interessi e alle rivalità personali, il diritto dei cittadini ad essere informati, che è la vera mission della Rai".