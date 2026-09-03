Fratoianni, dalla Tesla ai lettini esclusivi. Tutta l'incoerenza della sinistra

03 settembre 2026 a

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Nicola Fratoianni non è di certo il re della coerenza, perché curiosamente le sue scelte personali finiscono in un certo modo per risultare contraddittorie con le sue visioni politiche. Prima il caso Tesla. Quando si scoprì che il leader di Sinistra Italiana fosse in possesso dell'auto firmata Elon Musk, tutti gli rinfacciarono le sue considerazioni sprezzanti e stigmatizzanti verso il miliardario imprenditore sudafricano. E quella volta la giustificazione fu delle più ironiche: "L'abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista. Sta in leasing, quindi per ora non è possibile (venderla, ndr). Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo". La toppa peggio del buco, ma in politica tutto si perdona: anche l'incoerenza.

Il problema si pone quando il comportamento viene reiterato. Ecco dunque che in questo caldo finale di stagione estiva, Fratoianni viene fotografato su un lettino del prestigioso stabilimento Togo Bay Beach di Torre Lapillo accanto a una bottiglia di bollicine e una sigaretta elettronica. Nessuno giudica le spese del deputato, tra l'altro sempre impegnato a tassare i ricchi (c'è da chiedersi se non finirà per tassare sé stesso), ma l'incoerenza rispetto una sua battaglia storica: quella contro gli stabilimenti balneari. Era infatti maggio 2024, quando Avs si recò davanti al Twiga (di proprietà di Briatore) "per lanciare una proposta molto semplice: in questo Paese le spiagge devono essere dichiarate beni comuni". Il comunicato proseguiva così: "l mare deve essere libero, e deve essere consentito a tutti e a tutte, al di là delle condizioni economiche, di poter andare sulla spiaggia con le proprie famiglie. Oggi poter andare al mare è diventato un privilegio, mentre ci sono concessioni pagate pochissimo con fatturati enormi”Insomma è stato espropriato il diritto dei cittadini di poter andare al mare. Noi con questa legge vogliamo restituire il diritto di andare in spiaggia, liberare il mare per gli italiani”.

A sinistra vale questo principio: fate quel che dico, non fate quel che faccio".