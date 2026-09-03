Finale Ligure, genitori e figlio trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio

Rosa Scognamiglio 03 settembre 2026 a

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Una tragedia familiare sta scuotendo in queste ore la comunità di Finale Ligure, cittadina in provincia di Savona, dove questa mattina sono stati trovati i corpi senza vita di una coppia di genitori e il figlio 14enne nell’abitazione in cui vivevano. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un omicidio-suicidio: Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe sparato alla moglie, Paola Siri, e al figlio Mattia, salvo poi puntare l’arma contro se stesso. Sulla drammatica vicenda indagano i carabinieri di Albenga, coordinati dalla pm Maddalena Sala.

La dinamica

Come riporta il Secolo XIX, a lanciare l’allarme sarebbe stato il datore di lavoro di Baruzzo che, non vedendolo arrivare in azienda, ha contattato i parenti dell’uomo per chiedere sue notizie. Dopo una serie di telefonate a vuoto, i familiari delle vittime hanno chiesto l’intervento del 112. Giunti sul luogo della segnalazione, i carabinieri si sono trovati davanti una scena a dir poco agghiacciante: i corpi senza vita di mamma, papà e figlio giacevano senza vita in casa, con ferite verosimilmente riconducibili ad arma fuoco. Sul posto sono intervenuti anche la Croce Bianca di Borgio Verezzi, l’automedica e i vigili del fuoco.

Il giallo del biglietto

Gli investigatori propendono per l’ipotesi di un omicidio-suicidio, complice anche il ritrovamento in casa di un biglietto che spiegherebbe il drammatico gesto, forse riconducibile a problematiche familiari non ancora chiarite. I vicini di casa della coppia avrebbero riferito ai militari dell’Arma di aver sentito alcuni spari poco dopo la mezzanotte di ieri sera, mercoledì 2 settembre, ma dalle loro testimonianze non sarebbero emerse circostanze di particolare criticità o conflittualità all’interno del nucleo familiare. Paola Siri sarebbe stata uccisa mentre dormiva. L’arma del delitto, ritrovata nell’appartamento, risulta regolarmente registrata. Baruzzo, infatti, era in possesso del porto d’armi e spesso si esercitava al poligono.

La comunità sotto choc

La coppia era molto conosciuta e benvoluta a Finale Ligure. Il figlio 14enne giocava in una squadra di calcio locale, il Finale Calcio, che su Facebook ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi sportivi in programma per questo fine settimana. “Una tragedia ha spezzato la vita di un nostro giovane atleta e ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. - si legge nel post - Ci stringiamo con affetto e commozione ai suoi parenti, amici, ai compagni di squadra e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, condividendo il dolore immenso per una perdita che lascia tutti sgomenti”. Anche l’Amministrazione comunale ha espresso “profondo dolore” per quanto accaduto e proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.