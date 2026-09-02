Veneto, approvata la legge sul fine vita. Zaia: "Risposta concreta alla sofferenza estrema"

02 settembre 2026 a

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Il consiglio regionale del Veneto ha approvato - con 32 voti a favore, 14 contrari e 5 astenuti - la legge di iniziativa popolare n.1 sul fine vita e le "procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito". I lavori d'aula erano stati sospesi nel tardo pomeriggio di ieri e sono ripresi stamattina con la conclusione della discussione generale e l'esame degli emendamenti. "Gli emendamenti hanno tenuto conto dei rilievi della Corte costituzionale e di ulteriori proposte dell'esecutivo veneto" ha detto il Consiglio.

Per il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, l'approvazione rappresenta "un risultato importante" giunto a margine di una "discussione complessa e profonda, che ha coinvolto le coscienze prima ancora delle appartenenze politiche". E ha aggiunto: "Oggi il Parlamento dei veneti ha scelto di non voltarsi dall'altra parte e di dare una risposta concreta a persone che vivono condizioni di sofferenza estrema. Personalmente sono orgoglioso di una politica regionale che, su un tema così delicato, ha saputo mostrare il volto migliore delle istituzioni: ascoltare, approfondire, confrontarsi con serietà e, infine, assumersi fino in fondo la responsabilità di decidere e di indicare una strada".