Contromano sull'A1, fermata 32enne tedesca: "Aveva assunto Cannabis"

02 settembre 2026 a

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Per oltre 50 chilometri ha percorso la A1 contromano, la 32enne tedesca fermata dalla Polizia di Bologna dopo 40 minuti di inseguimento da parte di sei pattuglie. Dai controlli effettuati è emerso che l'automobilista guidava sotto effetto di cannabis. Il fatto è avvenuto lo scorso 20 agosto e, oltre il ritiro della petente e il sequestro del minivan su cui viaggiava, la donna è stata denunciata per fuga pericolosa e assunzione di droga.

La 32enne "ha improvvisamente invertito la marcia sul valico autostradale della Citerna, lungo l'A1 Panoramica, dirigendosi contromano verso Barberino di Mugello, in provincia di Firenze". L'allarme è scattato poco dopo le 9.30, quando alla centrale fiorentina del 112 "sono arrivate decine di chiamate che segnalavano la presenza di un minivan con targa tedesca che percorreva contromano e a forte velocità la carreggiata".

Così la sala operativa della Polstrada fiorentina e quella di Autostrade per l'Italia, già allertate dall'attivazione dei sensori che avevano rilevato la presenza del veicolo, hanno immediatamente inviato "tutte le pattuglie disponibili" e fermato la donna in evidente stato di agitazione.