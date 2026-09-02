Contromano sull'A1, fermata 32enne tedesca: "Aveva assunto Cannabis"
Per oltre 50 chilometri ha percorso la A1 contromano, la 32enne tedesca fermata dalla Polizia di Bologna dopo 40 minuti di inseguimento da parte di sei pattuglie. Dai controlli effettuati è emerso che l'automobilista guidava sotto effetto di cannabis. Il fatto è avvenuto lo scorso 20 agosto e, oltre il ritiro della petente e il sequestro del minivan su cui viaggiava, la donna è stata denunciata per fuga pericolosa e assunzione di droga.
La 32enne "ha improvvisamente invertito la marcia sul valico autostradale della Citerna, lungo l'A1 Panoramica, dirigendosi contromano verso Barberino di Mugello, in provincia di Firenze". L'allarme è scattato poco dopo le 9.30, quando alla centrale fiorentina del 112 "sono arrivate decine di chiamate che segnalavano la presenza di un minivan con targa tedesca che percorreva contromano e a forte velocità la carreggiata".
Così la sala operativa della Polstrada fiorentina e quella di Autostrade per l'Italia, già allertate dall'attivazione dei sensori che avevano rilevato la presenza del veicolo, hanno immediatamente inviato "tutte le pattuglie disponibili" e fermato la donna in evidente stato di agitazione.