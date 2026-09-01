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Firenze, straniero irregolare oltraggia il tricolore. Piantedosi: "Rimpatriato"

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Un video lo immortala mentre si arrampica sul muro e stacca il tricolore italiano da un'asta appesa, per poi gettarlo a terra. L'uomo, uno straniero irregolare sul territorio, è stato condotto in un Centro per il Rimpatrio (Cpr) in attesa d'esser rimpatriato nel paese d'origine.

 

"In Italia vanno seguite le nostre leggi e le nostre regole, ma soprattutto vanno rispettati e onorati i simboli che rappresentano i valori piu' profondi su cui si fonda la nostra democrazia" ha scritto su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

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