Meteo, cambia il tempo sull'Italia: domenica di sole e poi...

28 agosto 2026 a

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Sarà una domenica ancora in gran parte stabile e soleggiata, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare rapidamente nei giorni successivi. Secondo le previsioni dell’Aeronautica militare, tra lunedì e giovedì aumenteranno nuvole, rovesci e temporali, con il maltempo che dal Nord si sposterà progressivamente verso le regioni centro-meridionali.

Ecco il tempo previsto sull'Italia per la giornata di dopodomani, domenica 30 agosto, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Domenica 30 agosto. Nord. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento, con qualche debole rovescio a ridosso dei rilievi alpini e isolati piovaschi sui settori appenninici dell'Emilia-Romagna, in miglioramento serale. Centro e Sardegna: nuvolosità quasi del tutto assente per l'intera giornata, ad eccezione di velature al mattino su bassa Toscana, Umbria e Lazio. Sud e Sicilia: residui rovesci fino al mattino sulle estreme regioni meridionali peninsulari, in rapido miglioramento nel corso della mattinata. Temperature: minime in diminuzione al centro e in leggero calo nelle restanti regioni; fanno eccezione il nord-ovest e la Sicilia occidentale, dove si registra invece un aumento. Massime: in forte diminuzione su Puglia e Sicilia meridionale, in aumento al centro, in deciso aumento su Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Venti: deboli di direzione variabile su tutto il Paese. Mari: da poco mossi a mossi il mar Tirreno e il mar di Sardegna, da calmi a poco mossi i restanti bacini.

Lunedì 31 agosto. A inizio giornata il cielo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde si verificheranno addensamenti compatti associati a rovesci e temporali sulle alpi, in estensione alle aree interne del triveneto, con una lenta attenuazione serale.

Martedì 1 settembre. Nuvolosità compatta sulle alpi sin dall'alba, con precipitazioni che si estenderanno a tutto il nord solo dal pomeriggio.

Mercoledì 2 e giovedì 3 settembre. Mercoledì le precipitazioni saranno abbondanti sin dalle prime ore del mattino in Lombardia e nel Piemonte meridionale, per poi estendersi nel pomeriggio a tutto il nord e alle regioni centro-orientali; giovedì le piogge lasceranno le regioni settentrionali per spostarsi al centro-sud, con un progressivo dissolvimento in serata.