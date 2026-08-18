Olevano Romano, botte contro il Sindaco e i Carabinieri. Arrestato un senegalese

18 agosto 2026 a

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Momenti di panico ieri a Olevano Romano, provincia di Roma, dove un senegalese di 29 anni in forte stato di alterazione ha iniziato a urlare e lanciare vasi in strada davanti ai residenti che per la paura si sono barricati in casa. L'uomo ha poi scagliato calci e pugni sia al Sindaco sia ai Carabinieri accorsi sul posto dopo le segnalazioni. Le Forze dell'Ordine sono riuscite a immobilizzare il soggetto violento con uno spray al peperoncino, ma uno degli agenti ha riportato una frattura al volto ed è stato sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale all'ospedale Tor Vergata.

Dal pronto soccorso, il primo cittadino Umberto Quaresima ha postato sui social una foto che ritrae il ghiaccio sul suo braccio. "Oggi ho avuto una contusione al braccio in una fase concitata di colluttazione volta a calmare un cittadino extracomunitario in preda alla follia, fortunatamente abbiamo evitato il peggio, ma vi assicuro che non e stato semplice - scrive - Anche il comandante della polizia locale e dei carabinieri, che ringrazio di cuore per professionalità, coraggio e tempismo, si sono infortunati nell'intento di calmare la persona. Continueremo con determinazione e forza a pretendere maggiori azioni di controllo sul nostro terriorio da parte delle forze dll'ordine dedicate al fine di garantire sicurezza e legalità predisponendo anche verifiche e accertamenti amministrativi volti a reprimere condotte illegali".