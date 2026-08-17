Sardegna, 18enne sul Sup travolta da una barca di migranti. Arrestato lo scafista

17 agosto 2026 a

a

a

Una barca con a bordo dei migranti ha travolto ieri una turista di 18 anni a bordo di un Sup nelle acque della spiaggia di Su Giudeu, a Chia in Sardegna. Lo scafista che guidava l'imbarcazione è stato arrestato sulla base di un provvedimento disposto dal sostituto procuratore di Cagliari, Emanuele Secci, dopo l'esame da parte dei Carabinieri di diversi filmati che hanno ripreso l'incidente e lo sbarco successivo sulla spiaggia. La 18enne, soccorsa dalle persone presenti in spiaggia, ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni non sono gravi.

''L'episodio riporta inevitabilmente l'attenzione sul fenomeno degli sbarchi autonomi che interessa da anni le coste meridionali della Sardegna. Bisogna avere il coraggio di dire che l'immigrazione clandestina non può essere considerata un fenomeno inevitabile - hanno commentato Alberto Di Rubba, deputato e commissario della Lega Sardegna, e Dario Giagoni, deputato sardo della Lega - Controllo dei confini, contrasto alle partenze e rimpatri sono una linea che la Lega ha sempre sostenuto e che Matteo Salvini ha portato avanti con determinazione al Viminale. Continueremo a lavorare insieme al Governo per rafforzare ulteriormente questa azione".