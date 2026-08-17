Pisa, allucinazioni a sinistra. Vedono scritte fasciste, ma sono i segni del cantiere

17 agosto 2026 a

a

a

Tempo di campagna elettorale, tornano le allucinazioni della sinistra. Nella scuola primaria Collodi di Pisa, infatti, sulle pareti dell'edificio scolastico sono apparsi due simboli a punta assieme alla scritta "Si fasci". Panico.

Nell'immediato, il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha commentato: "Tali scritte sono un gesto gravissimo e intollerabile, ancora più odioso perché colpisce una scuola, luogo di educazione, libertà e democrazia. Pisa è una città insignita della Medaglia di bronzo al valor militare per la Resistenza e non può esserci spazio per simboli e richiami a ideologie fasciste e naziste. Episodi come questo vanno condannati da tutti con fermezza e senza ambiguità. Mi auguro che le scritte vengano rimosse al più presto e che siano individuati i responsabili".

Eppure la realtà era molto diversa. Quei simboli infatti non avevano alcun significato politico, ma erano stati impressi dagli operai nel cantiere per realizzare il cappotto termico della scuola: frecce che servivano a indicare le parti dell'edificio interessate.