Meteo, ecco la data dell'allerta gialla. Quando e dove si abbatteranno i temporali

17 agosto 2026 a

a

a

Ferragosto capo d'inverno. Sulla penisola si abbatte il maltempo, anche se per dire arrivederci al caldo bisognerà aspettare ancora un po'. Per domani, martedì 18 agosto, la Protezione civile ha diramato comunque un avviso di allerta meteo gialla per alcuni regioni sulle quali è previsto l'arrivo di forti temporali e fenomeni intensi.

Sono in totale 7 le regioni interessate, stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile. La prima, per il rischio idraulico, è la Calabria. Invece, per quanto riguarda i temporali, il fenomeno interesserà ancora la Calabria e poi Abbruzzo, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.