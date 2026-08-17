Cosenza, scomparso ultraleggero con due persone a bordo. Ricerche in corso

17 agosto 2026 a

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Continua a ritmo serrato la ricerca di un ultraleggero con due persone a bordo, partito da Capo d'Orlando e diretto a Sibari, di cui si sono perse le tracce. Le Prefettura di Cosenza ha attivato il piano di ricerca del mezzo e dei passeggeri, che risultano essere l'avvocato romano Carlo Arnulfo e Angela Buccico, figlia del già sindaco di Matera, Emilio Nicola Buccico, e sorella dell'attuale vicesindaco della città dei Sassi, Rocco Buccico.

"Seguo con ansia e apprensione le notizie che giungono dall'Alto Tirreno Cosentino - ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprimendo la vicinanza della comunità lucana ai familiari delle persone disperse - In queste ore di estenuante attesa sono in costante contatto con le autorità e con i coordinatori delle operazioni di soccorso".