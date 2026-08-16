Lasciata senza vita davanti all'ospedale: rintracciato il compagno

16 agosto 2026 a

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È stata trovata morta nella notte all'esterno dell'ospedale di Trebisacce, in provincia di Cosenza, Ornella Forastefano, 46 anni. Sul decesso della donna, sorella di Domenico Forastefano e figlia di Pasquale, detenuto al 41 bis, indagano i carabinieri di Cassano, che stanno ricostruendo le ultime ore della vittima. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Castrovillari.

Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, è stato rintracciato a Bari, dove è ora in custodia dai carabinieri impegnati nelle indagini coordinate dalla procura di Castrovillari, l'uomo di origini albanesi ricercato subito dopo il ritrovamento del corpo della donna. La vittima riportava gravi lesioni e politraumi, forse provocati da un pestaggio, che non le hanno dato scampo. L'uomo, sul quale dal primo momento si sono concentrati i sospetti dei militari della compagnia Cassano allo Ionio, della tenenza di Trevisacce e del Nucleo Investigativo di Cosenza, è ora in caserma e la sua posizione al vaglio.