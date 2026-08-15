Terremoto in Indonesia, il bilancio si aggrava. "No italiani tra le vittime"

Tommaso Manni 15 agosto 2026 a

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È salito ad almeno 47 morti in Indonesia il bilancio del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Paese. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (Bnpb). Il bilancio sale man mano che le operazioni di soccorso e salvataggio procedono. Il sisma ha colpito l'isola di Flores di mattina presto ora locale di sabato e successivamente sono state avvertite diverse scosse di assestamento. Al momento non risultano cittadini italiani tra le vittime.

Il capo della polizia di Nusa Tenggara Orientale, Rudi Darmoko, ha affermato che il terremoto ha causato gravi danni e il crollo di edifici. Ha aggiunto che le interruzioni di corrente nelle città e nei villaggi hanno ostacolato il flusso di informazioni e complicato le operazioni di ricerca e soccorso. "Stiamo continuando a raccogliere segnalazioni di danni e vittime, ma ci sono interruzioni nelle comunicazioni", ha detto Darmoko. Ha aggiunto che le frane nella reggenza di Ende, provocate dal terremoto, hanno anche interrotto l'autostrada Trans-Flores, una strada di montagna asfaltata lunga circa 700 chilometri che attraversa l'isola di Flores, da Labuan Bajo a Larantuka. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perché le frane provocate dal terremoto hanno seppellito o isolato molti villaggi remoti in sei reggenze dell'isola di Flores, ha affermato il capo dell'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso, Fathur Rahman. Alcuni villaggi remoti sono stati completamente seppelliti, ha aggiunto, e le infrastrutture danneggiate, insieme alla mancanza di attrezzature pesanti, hanno ostacolato le operazioni di soccorso. Le autorità hanno dichiarato che sono stati dispiegati tre elicotteri e una nave di soccorso per supportare le operazioni logistiche e di risposta alle emergenze, comprese eventuali evacuazioni se necessarie, data la conformazione geografica di Nusa Tenggara Orientale, costituita da numerose isole e che presenta notevoli difficoltà di trasporto e di accesso.

"Al momento, non risultano cittadini italiani tra le vittime", comunica la Farnesina in una nota. Qualche ora fa il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva riferito che in quel momento non risultavano connazionali fra le vittime. "La Farnesina, attraverso l'Unità di Crisi e in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Jakarta, segue costantemente l'evoluzione della situazione in Indonesia dopo le violente scosse di terremoto che hanno colpito il Paese, provocando vittime e ingenti danni, in particolare nell'isola di Flores", si legge nella nota del ministero degli Esteri, che aggiunge che "i cittadini italiani presenti in Indonesia sono circa 5.000" e "tra questi, circa 500 si trovano nell'isola di Flores, l'area maggiormente colpita dal sisma". "L'Ambasciata e l'Unità di Crisi sono impegnate nelle verifiche sulla situazione dei connazionali presenti nell'area. Al momento, non risultano cittadini italiani tra le vittime", viene precisato.

"L'Unità di Crisi della Farnesina ha rafforzato la propria operatività per assicurare assistenza ai connazionali e intervenire tempestivamente in eventuali situazioni di criticità, mantenendo un costante raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Jakarta e con le autorità locali", si legge ancora nella nota della Farnesina.