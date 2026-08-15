Palio di Siena, cosa c'è da sapere sulla Carriera dell'Assunta: contrade, rivalità, fantini...

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Teodorita Giovannella 15 agosto 2026 a

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A Siena cresce l’attesa per il Palio dell’Assunta, che si disputerà domani sera in Piazza del Campo. Un evento che, come ogni anno, accende gli animi dei contradaioli, per i quali la carriera è parte integrante della propria identità, attirando l’attenzione di curiosi provenienti dagli angoli più remoti del mondo. In molti, infatti, ritengono che almeno una volta nella vita si debba assistere al Palio dei palii. È un’occasione per tutti, senesi e non, di schierarsi, fare previsioni, tifare per la propria contrada, ma soprattutto divertirsi lasciandosi trascinare da quell’impeto collettivo che per un giorno sospende il tempo e rende tutto possibile.

In Piazza domani ci saranno ben tre coppie di contrade rivali e gli appassionati sperano che questo dato contribuisca a movimentare i giochi. Parliamo di Oca e Torre, Istrice e Lupa e, infine, Onda e Torre, unico caso di rivalità unilaterale, dal momento che la Torre non riconosce l’Onda come propria nemica. Delle 17 contrade senesi, ne corrono dieci: sette di diritto, perché non hanno preso parte al corrispondente Palio dell’anno precedente, e tre estratte a sorte. Quest’anno la fortuna ha favorito Giraffa, Aquila e Selva.

Sul tufo non ci sarà nessun fantino esordiente. Il più recente a fare il proprio debutto in Piazza del Campo è infatti Michel Putzu, detto Spago, che ha corso per la prima e finora unica volta nel luglio dello scorso anno. Occhi puntati su Giovanni Atzeni, detto Tittia, il fantino in attività che conta più vittorie: ben 12 successi su 42 Palii disputati, gli ultimi due ottenuti in coppia con Diodoro. Il binomio, nel recente Palio della Madonna di Provenzano, ha permesso inoltre alla contrada dell’Aquila di tornare a vincere dopo 34 anni, passando così la “cuffia della nonna” al Nicchio, che non trionfa dal 1998. Squadra vincente non si cambia, ma questa volta sì.

Stando alle accoppiate che hanno preso parte alle prove in Piazza, il Nicchio sarà rappresentato da Tittia e da Anda e Bola, il cavallo che aveva vinto nell’agosto 2025 con Giuseppe Zedde, detto Gingillo. Che Tittia voglia tentare la seconda impresa in un anno? Il Nicchio non ha rivali in Piazza e il fantino sardo potrebbe dunque essere facilitato. Del resto, come dicono i senesi: “Il fantino si paga, il cavallo lo dà la Madonna”. Solo la corsa stabilirà se la combinazione per metà terrena e per metà profana si rivelerà essere quella giusta. Diodoro, il cavallo con più vittorie alle spalle tra i dieci, correrà invece con Dino Pes, detto Velluto, per la contrada della Lupa. Al canape presente anche la Chiocciola, che parteciperà di diritto.

In premio, come sempre, il drappellone o “cencio”, commissionato per l’occasione all’artista romena Teodora Axente. Nell’opera compare anche un richiamo alla Battaglia di Camollia, di cui ricorrono i 500 anni, evento storico a cui è dedicato il Palio. Uno scontro particolarmente significativo per Siena, perché mise in luce la resilienza dei cittadini, che riuscirono a trionfare difendendo la propria indipendenza dall’assedio delle truppe papaline e fiorentine. L’opera dell’Axente ha tuttavia destato qualche perplessità all’interno della curia per le sembianze della Madonna ritenute troppo androgine. De gustibus non disputandum est: ognuno giudicherà per sé. O forse, più semplicemente, dovremmo chiederci a cosa associ l’Axente il concetto di Madonna e quale immagine abbia voluto restituirne attraverso la sua arte.

Per chi sarà a Siena, il Palio sarà anche l’occasione per trovare qualche risposta alle proprie curiosità. Per tutti gli altri, appuntamento in diretta su La7, a partire dalle 16:45.