Meteo, Giuliacci: "Temporali e calo termico". Quando finisce il caldo africano

14 agosto 2026 a

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L’ondata di caldo che sta interessando l’Italia è ormai vicina alla conclusione. Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci confermano la svolta attesa dopo Ferragosto, in particolare a partire dal 16 agosto, quando una perturbazione intensa raggiungerà il Nord-Est, accompagnata dall’arrivo di aria decisamente più fresca.

«Quello che è importante rimandare a casa è l’anticiclone africano», sottolinea l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , annunciando una fase caratterizzata da numerosi temporali nei giorni successivi. Tra il 16 e il 21 agosto sono infatti attesi fenomeni soprattutto al Centro-Nord, con un deciso cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Il calo termico inizierà già il 17 agosto, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, per poi estendersi progressivamente a tutta Italia tra il 18 e il 21. Al Sud il caldo potrebbe comunque resistere più a lungo, con «qualche punta di 32-33 gradi». La fase più rovente dell’estate, dunque, sembra ormai avviata verso la conclusione, con l’anticiclone africano pronto a lasciare spazio a correnti più fresche e instabili.