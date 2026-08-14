Parma, ritrovate le opere trafugate di Cezanne, Matisse e Renoir

14 agosto 2026 a

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Dopo una articolata indagine, i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i tre dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Parma lo scorso 22-23 marzo. Le opere trafugate sono "Tasse et plat de cerises" di Paul Cezanne (6mln di euro), poi "Les Poisson" di Pierre Auguste Renoir (3mln circa) e infine "Odalisque Sur La Terrassedi" (20mila euro) di Henri Matisse. Una quarta opera era stata abbandonata dai ladri in fuga.

"Desidero esprimere i miei ringraziamenti - ha detto Lo dichiara il ministro della Cultura, Alessandro Giuli - Un'operazione di grande rilievo, condotta con competenza e professionalità', che restituisce alla collettività' un patrimonio di straordinario valore. Le operazioni dell'Arma a difesa del nostro patrimonio culturale ci rendono sempre orgogliosi e confermano l'eccellenza italiana nella tutela dei beni culturali".

Dietro il furto c'è una banda di nove persone di origine moldava ed è proprio a casa di uno dei sospettati che sono state trovate le opere. Gli autori del gesto sono ora indagati non solo per furto ma anche per associazione a delinquere.