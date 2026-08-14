Ferragosto, previsti 24 milioni di spostamenti. Bollino nero: cosa c'è da sapere
Un Ferragosto che si preannuncia ad alta intensità di traffico. Secondo la stima dell'Osservatorio della mobilità stradale, saranno circa 24 milioni le auto in movimento domani lungo la rete stradale e autostradale Anas.
"Attraverso un presidio costante del territorio, abbiamo potenziato i servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'ordine per ridurre al minimo i disagi legati all'aumento del traffico" ha detto l'Ad di Anas, Claudio Andrea Gemme. Per far fronte all'intensa giornata e assicurare un presidio costante per la gestione del traffico, Anas ha all'attivo circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale.
La viabilità in Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, venerdì 14 agosto, poi domani mattina, sabato 15 agosto, e per l'intera giornata di domenica 16 che sarà segnata anche dall'ondata di rientri nelle grandi città. La quota più consistente del traffico è quella prevista nel porto olbiese, principale porta d'accesso alla Sardegna e primo scalo passeggeri del Mediterraneo. In questo scalo, tra oggi e domani, sono attese 19 navi traghetto in banchina, di cui 9 il 14 agosto e 10 il 15 agosto.