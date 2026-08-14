Ferragosto, previsti 24 milioni di spostamenti. Bollino nero: cosa c'è da sapere

14 agosto 2026 a

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Un Ferragosto che si preannuncia ad alta intensità di traffico. Secondo la stima dell'Osservatorio della mobilità stradale, saranno circa 24 milioni le auto in movimento domani lungo la rete stradale e autostradale Anas.

"Attraverso un presidio costante del territorio, abbiamo potenziato i servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'ordine per ridurre al minimo i disagi legati all'aumento del traffico" ha detto l'Ad di Anas, Claudio Andrea Gemme. Per far fronte all'intensa giornata e assicurare un presidio costante per la gestione del traffico, Anas ha all'attivo circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale.

La viabilità in Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, venerdì 14 agosto, poi domani mattina, sabato 15 agosto, e per l'intera giornata di domenica 16 che sarà segnata anche dall'ondata di rientri nelle grandi città. La quota più consistente del traffico è quella prevista nel porto olbiese, principale porta d'accesso alla Sardegna e primo scalo passeggeri del Mediterraneo. In questo scalo, tra oggi e domani, sono attese 19 navi traghetto in banchina, di cui 9 il 14 agosto e 10 il 15 agosto.