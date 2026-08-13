Meteo, la svolta dopo Ferragosto: caldo e temporali, poi il fresco

13 agosto 2026 a

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Il weekend di Ferragosto sarà contrassegnato da condizioni di caldo ancora decisamente intenso su tutta la Penisola, con temperature che si manterranno su valori elevati, spingendosi fino a 5-7 gradi al di sopra delle medie stagionali. L'atmosfera non sarà tuttavia del tutto immune da locali insidie, in quanto l'instabilità pomeridiana continuerà a farsi sentire, seppur relegata per lo più alle zone montuose e ai principali rilievi. Chi trascorrerà le giornate di festa lungo le coste e in pianura troverà dunque un contesto prevalentemente soleggiato e opprimente, mentre sui monti si potranno formare isolati e rapidi temporali diurni destinati comunque a riassorbirsi con il calare del sole.



Subito dopo il ponte festivo la situazione è però destinata a subire un cambiamento fondamentale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano evidenziano infatti il possibile arrivo di aria più fresca sul Mediterraneo centrale nel corso della prossima settimana, determinando una vera e propria svolta termica. Questo afflusso permetterà alle temperature di calare gradualmente e di riportarsi finalmente in linea con i valori tipici del periodo. Stando alle attuali proiezioni, l'intera terza decade del mese dovrebbe quindi mantenersi entro standard climatici decisamente più consoni e sostenibili, mettendo la parola fine alla lunga fase di caldo anomalo.