Sicurezza stradale: firmato il Protocollo d'Intesa tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia

01 agosto 2026 a

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È stato sottoscritto ieri, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, un Protocollo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Fondazione ANIA, il SILB FIPE (Sindacato Italiano Locali da Ballo), il SIB FIPE (Sindacato Italiano Balneari) e FederBalneari Italia: un’intesa che unisce la Polizia di Stato, il settore assicurativo e le reti imprenditoriali dei locali da ballo e degli stabilimenti balneari, con l’obiettivo di promuovere una più diffusa cultura della sicurezza stradale.

L'intesa nasce dalla volontà di mettere a fattor comune risorse e competenze per rafforzare la consapevolezza alla guida e contribuire alla riduzione degli incidenti stradali che rappresentano ancora oggi la prima causa di morte tra i giovani. Un obiettivo che, come riconosciuto dalle Parti firmatarie, richiede un'azione corale fondata sulla prevenzione, sulla partecipazione attiva degli operatori del settore e sul potenziamento del presidio sul territorio delle Forze di polizia, nel pieno rispetto delle competenze di ciascun soggetto coinvolto.

Firmato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, dal Presidente di Fondazione ANIA Maria Bianca Farina, dal Presidente di SILB FIPE Maurizio Pasca e dal Presidente di SIB FIPE Antonio Capacchione, dal Presidente di FederBalneari Italia Marco Maurelli, e alla presenza del Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato Prefetto Renato Cortese, l’accordo dà concreta attuazione a un modello di prevenzione integrata volto a contrastare i comportamenti di guida a rischio legati all'abuso di alcol e all'uso di sostanze stupefacenti, dedicando particolare attenzione ai giovani. In questo contesto assume un significato strategico il coinvolgimento delle associazioni che rappresentano i locali da ballo e gli stabilimenti balneari: luoghi simbolo della socialità, della vita notturna e della stagione estiva, ma anche contesti nei quali è possibile promuovere comportamenti responsabili e incidere concretamente sulla sicurezza stradale, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di maggiore afflusso turistico.

La Polizia di Stato, con il personale specializzato della Polizia Stradale, si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione, anche mediante la distribuzione di materiale informativo nelle aree maggiormente interessate dalla movida notturna, e ad intensificare i servizi di controllo nei contesti con più elevati livelli di rischio.

La Fondazione ANIA porterà la propria consolidata esperienza tecnico-scientifica nel campo dell'educazione alla sicurezza stradale, contribuendo alla progettazione e alla valutazione dell'impatto delle iniziative. SILB FIPE, FederBalneari Italia e SIB FIPE, attraverso le rispettive reti associative diffuse sull’intero territorio nazionale, promuoveranno campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte sia agli operatori sia agli utenti, favorendo la diffusione della cultura della guida responsabile e valorizzando, in particolare, la figura del "guidatore designato".

Un progetto che si traduce in azioni concrete: campagne informative nei locali notturni e negli stabilimenti balneari, materiali divulgativi condivisi, eventi di sensibilizzazione nei periodi di maggiore affluenza turistica e un raccordo costante tra le reti associative e i presidi territoriali della Polizia di Stato, anche per segnalare situazioni di rischio.

Non un'iniziativa episodica, ma un impegno strutturato e pluriennale per promuovere il rispetto della convivenza civile e mettere al centro la tutela della vita.