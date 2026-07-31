Terremoto a Napoli, forte scossa avvertita in città e ai Campi Flegrei

31 luglio 2026 a

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Torna la paura a Napoli. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione nell’area cittadina e dei Campi Flegrei. Il sisma si è verificato alle 19.46 ed è stato percepito in diverse zone della Campania. Secondo una prima stima dell’Ingv, la magnitudo è compresa tra 3.7 e 4.2.

La regione da mesi è interessata dalla sismicità che caratterizza l’area flegrea, interessata dal fenomeno del bradisismo, il lento sollevamento e abbassamento del suolo legato alla dinamica della caldera.