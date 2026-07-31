Conte in commissione Covid, ci sono la convocazione ufficiale e la diretta web. Manca una sola cosa...

Luigi Frasca 31 luglio 2026 a

a

a

C'è finalmente una data e una convocazione: martedì 4 agosto, alle ore 9.30 nell'Aula al II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid audirà Giuseppe Conte. Ma non c'è ancora un passaggio, quello delle dimissioni del leader M5s da commissario, in assenza delle quali l’audizione, non può avere luogo.

Mancano sei giorni alla sua audizione ma Conte ancora non si è dimesso. Cosa aspetta?

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da sars-cov-2, questo il nome per esteso dell'organismo, ha fatto sapere che martedì 4 agosto, alle ore 9.30 nell'Aula al II piano di Palazzo San Macuto si svolgerà "l'audizione del deputato Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio del Consiglio dei ministri. Giovedì 6 agosto, alle ore 11, svolge l'audizione della dottoressa Loredana Frasca, ricercatore senior presso l'Istituto superiore di sanità (ISS)". Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming.