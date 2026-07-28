Sondaggio Swg, se si votasse oggi? Centrodestra torna a salire, cala Pd e M5S

28 luglio 2026 a

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Il sondaggio pubblicato ieri 27 luglio da Swg e andato in onda durante il Tg La7 offre dati promettenti per il centrodestra, che torna a salire. In vista delle elezioni del prossimo anno la corsa elettorale è costantemente aperta e qualsiasi variazione servirà ai vari schieramenti per modificare e stabilizzare la strategia politica. In testa ad aprire le fila, come sempre, c'è Fratelli di Italia. Il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si posiziona al 27,0% segnando un incremento sottile dello 0.1%. Segue Forza Italia, che perde 0.1, mentre la Lega ottiene un +0.2 e si piazza al 5.7. Calano invece Pd, che passa da 21.1 a 20.9 perdendo lo 0.2, e M5S che con -0.2 arriva a 12.9. La somma dei tre partiti che oggi guidano il governo, quindi esclusa l'incognita Vannacci, è pari al 40,3%.