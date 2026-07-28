Novate Milanese, maxi incendio alla piattaforma ecologica: fumo a chilometri, ferito il custode

Foto: Vigili del Fuoco

Ignazio Riccio 28 luglio 2026 a

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Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nella notte tra lunedì e martedì la piattaforma ecologica di via Fratelli Beltrami, a Novate Milanese, hinterland nord di Milano. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero divampate pochi minuti prima delle 5, avvolgendo rapidamente i materiali stoccati all'interno dell'impianto e generando una nuvola densa e scura che ha oscurato il cielo sopra Novate, ben visibile anche dai Comuni limitrofi.



Non appena la luce dell'alba ha reso evidente la portata del rogo, decine di residenti della zona hanno documentato sui social il cielo squarciato dalla nube scura, alimentando in poco tempo un tam tam di segnalazioni e testimonianze. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti cinque automezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnati per diverse ore nel tentativo di circoscrivere il fronte del fuoco e impedire che le fiamme si propagassero alle altre aree della struttura. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse per la quantità e la tipologia dei materiali coinvolti, in gran parte rifiuti destinati a selezione e trattamento.



Le squadre si sono concentrate sui punti ancora attivi dell'incendio, mentre parte del personale ha verificato l'eventuale insorgere di ulteriori criticità all'interno del perimetro dell'impianto, presidiato anche dalle forze dell'ordine per tenere a distanza i curiosi e agevolare i soccorsi. L'impianto, gestito da A2A, è un centro di raccolta, selezione e trattamento di rifiuti - sia ingombranti che derivanti dalla raccolta differenziata - provenienti sia dal circuito pubblico che da quello privato.



Nel corso dell'incendio è rimasto ferito il custode dell'impianto, un uomo di 54 anni, che ha riportato ustioni giudicate non gravi. Il personale del 118 lo ha soccorso sul posto e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Al momento non risultano altre persone coinvolte. Nonostante l'intervento dei mezzi di soccorso, via Fratelli Beltrami è rimasta percorribile in entrambe le direzioni, sia verso il centro di Novate Milanese sia verso Milano, senza ripercussioni significative sulla circolazione.



Le cause che hanno originato il rogo restano da accertare e saranno oggetto delle verifiche che i vigili del fuoco condurranno nelle prossime ore, una volta completate le operazioni di spegnimento. Una fase, questa, che dovrà necessariamente essere seguita da un'attività di bonifica dell'area: solo rimuovendo e controllando i cumuli di materiale bruciato sarà possibile escludere la presenza di focolai nascosti e valutare con maggiore precisione l'entità dei danni subiti dall'impianto. Parallelamente sono stati avviati anche i primi rilievi ambientali, resi necessari dalla natura dei rifiuti coinvolti nel rogo e dall'estensione della nube di fumo sprigionata dall'incendio.