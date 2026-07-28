La relazione testimoniale di Domenico Arcuri in Commissione Covid

28 luglio 2026 a

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Il Tempo è riuscito ad acquisire il testo della relazione testimoniale di Domenico Arcuri in Commissione Covid. "Credo sia opportuno premettere allo svolgimento di questa mia relazione un particolare ringraziamento alla Commissione e al suo Presidente che ha inteso convocarmi. Spero di poter essere utile ai lavori della stessa e pertanto, sin da ora, mi scuso per il tempo che dovrete dedicare ad ascoltarmi - si legge nel documento -. Che, credo, dovrà essere commisurato alla numerosità delle informazioni che intendo fornirvi. Che a loro volta vanno correlate con il ruolo che ho ricoperto nella gestione della pandemia, con la durata di quell’incarico e con la numerosità di attività che in quell’anno furono svolte"...

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