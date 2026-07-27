No Tav, Meloni e Piantedosi in Chiomonte dopo gli scontri. E la Polizia ferma quattro antagonisti

27 luglio 2026 a

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, si sono recati stamattina a Chiomonte, in Val di Susa, per effettuare un sopralluogo al cantiere della Torino-Lione preso d'assalto sabato pomeriggio durante una manifestazione No Tav. Ad attenderli al cantiere, il capo della Polizia, Vittorio Pisani, il prefetto di Torino Donato Cafagna, e il questore Massimo Gambino. Poco prima dell'arrivo i due rappresentanti del governo hanno effettuato un sorvolo in elicottero della zona, prima della visita programmata al cantiere alla presenza degli operai.

Nel frattempo, la polizia di Torino ha fermato quattro antagonisti di nazionalità straniera, che apparterrebbero all'area del cosiddetto Blocco Nero, sospettati di aver preso parte ai disordini avvenuti sabato scorso. Ieri 26 luglio la procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando il reato di devastazione.